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Танкреди Палмери: Головин – "один из" для "Ювентуса", в приоритете Милинкович-Савич

Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери, прибывший накануне в Москву на чемпионат мира, прокомментировал вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Ювентус".

"Мне известно, что "Юве" действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у "Лацио". Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.

Думаю, в "Юве" мыслят примерно так: "Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться". Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...", - цитирует Палмери "Спорт-Экспресс".
Теги: Головин ЦСКА Ювентус
Вчера, 23:28
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№2 Написал: stainless (Сегодня, 00:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
DimonYA,
Вы и про Красича так говорили, а он взял и уехал в Юве))) И отлично играл, пока тренер новый схему не поменял и не посадил на лавку

Представители «Милана» просмотрят Головина в матче Россия — Саудовская Аравия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли отправятся в Россию на ЧМ-2018.

Представители итальянской команды уже в первом матче турнира Россия — Саудовская Аравия, который состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники», просмотрят российского полузащитника ЦСКА Александра Головина. Об этом сообщают Calciomercato.com и Milancafe24.com.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надоели уже новости про Головина. Неплохой игрок, но какой Ювентус ?? На лавку Дибала или Хедира ? )) Смешно.
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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