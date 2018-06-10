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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Танкреди Палмери: Головин – "один из" для "Ювентуса", в приоритете Милинкович-Савич
Авторитетный итальянский журналист Танкреди Палмери, прибывший накануне в Москву на чемпионат мира, прокомментировал вероятность перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в "Ювентус".
"Мне известно, что "Юве" действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у "Лацио". Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.
Думаю, в "Юве" мыслят примерно так: "Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться". Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...", - цитирует Палмери "Спорт-Экспресс".
"Мне известно, что "Юве" действительно изучает профайл Головина. Но никаких конкретных шагов туринцы пока не делали. Главная причина – они хотят понять ситуацию с Милинковичем-Савичем, которого желают купить у "Лацио". Плюс важно, появятся ли деньги от продажи Игуаина.
Думаю, в "Юве" мыслят примерно так: "Ок, этот русский нам интересен, давайте следить за ним, но не будем торопиться". Рассматривают ли Головина как игрока стартового состава? Едва ли. Но игровое время для него вполне может найтись. Есть Пьянич, есть Матюиди, но нужен еще кто-то третий. Головин в списках, это один из вариантов. Так что если не срастется с Милинковичем-Савичем...", - цитирует Палмери "Спорт-Экспресс".
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