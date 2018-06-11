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Тарас Михалик: пока не могу сказать ничего о своем будущем

Защитник "Локомотива" Тарас Михалик пока не знает, где продолжит свою карьеру.

"В настоящее время нахожусь дома в отпуске. Из-за моей продолжительной "командировки" накопилась масса вопросов, которые требуют личного присутствия и участия в их решении. Относительно своего будущего пока ничего сказать не могу. "Локомотив" выйдет из отпуска, соберемся на базе, потом и наступит ясность", - цитирует Михалика Footboom.
Теги: Михалик Локомотив
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