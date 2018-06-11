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Перед "Рубином" поставлена задача попасть в еврокубки

Председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев рассказал о задачах перед "Рубином" на следующий сезон.

"Мы привыкли, что Курбан Бердыев делает команду буквально в течение года максимум, он уже в команде год.

И хотя сложнейшее положение финансовое, мы думаем, что в этом году "Рубин" будет играть уже гораздо лучше, возможно.

Задача клуба – занять соответствующее место, чтобы играть уже в европейских турнирах", – цитирует Гусева ТАСС.
Теги: Рубин
Сегодня, 09:32
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(0)
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Для этого Бердыеву нужны 3-4 футболиста. Он знает какие и кто они.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
хм.у пятиместных еще один конкурент образовался


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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