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Илья Геркус отреагировал на пост Юрия Семина в Инстаграме

Президент "Локомотива" Илья Геркус отметил как понравившийся один из комментариев под сообщением главного тренера команды Юрия Семина в Инстаграме.

"Зачем эти вбросы очередные? Чемпионом в кои-то веки стали", – написал под сообщением Семина пользователь despair_89, и этот комментарий понравился Геркусу.

Напомним, в своем сообщении тренер прокомментировал заявление Геркуса о разногласиях в клубе.
Теги: Семин Геркус
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