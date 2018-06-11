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СМИ: Илья Геркус обсуждал свой уход с главой РЖД

Илья Геркус может уйти с поста президента московского "Локомотива". Эту должность спортивный менеджер занимает с лета 2016 года.

Ранее в интервью одному из изданий Геркус выразил мнение, что игроков для клуба должен покупать спортивный директор, а тренер — только лишь их тренировать.

Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин публично отреагировал на высказывание президента, выразив несогласие с подобной бизнес-моделью и попросив "не отделять тренера от клуба". По нашей информации, после этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозёровым, в ходе которого обсуждался добровольный уход Ильи Леонидовича из клуба.

"Чемпионат.сом"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 18:43
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(5)
№8 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Обеими руками за Палыча!На таких наш футбол держится


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Супер, берем вместо Фурсенки
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 19:53) #
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online

Сученок побежал небось жаловаться на Семина, да получил не тот ответ, на который рассчитывал.
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№5 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное - чтобы ссор не было. Они всегда команде вредят...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть бежит из футбола, а то прям чувствую гнильцу от него в сторону Семина и всё это без причины, а точнее желание быть САМЫМ главным и КРУТЫМ
Хотя чего ожидать от того кто работал в сените.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:57) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну да, я тебе бездарь купил, сделай из него Месси..Не сделал, значит не тренер..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:50) #
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Болеет за:
«Ростов»
Скатертью дорога!!! Ты смотри какой деятель. Вот так чиновники и разрушают наш футбол.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
у бомжар поболее напилит.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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