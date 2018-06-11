СМИ: Илья Геркус обсуждал свой уход с главой РЖД

Илья Геркус может уйти с поста президента московского "Локомотива". Эту должность спортивный менеджер занимает с лета 2016 года.Ранее в интервью одному из изданий Геркус выразил мнение, что игроков для клуба должен покупать спортивный директор, а тренер — только лишь их тренировать.Наставник "Локомотива" Юрий Сёмин публично отреагировал на высказывание президента, выразив несогласие с подобной бизнес-моделью и попросив "не отделять тренера от клуба". По нашей информации, после этого у Геркуса состоялся разговор с главой РЖД Олегом Белозёровым, в ходе которого обсуждался добровольный уход Ильи Леонидовича из клуба.