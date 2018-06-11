Илья Геркус: отставка? Без комментариев

Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать ситуацию с возможным уходом со своего пост.Контракт Геркуса с клубом был подписан два года назад сроком на пять лет, таким образом соглашение действует еще 3 года.Неделю назад Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил о разногласиях в подходах к развитию клуба и селекции с главным тренером команды Юрием Семиным. Заявления об отставке Геркус не писал, в РЖД попросили продолжить работу в рамках действующего договора. Впрочем, к уходу Геркуса в компании готовы."Без комментариев", – сказал Геркус.