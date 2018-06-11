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Илья Геркус: отставка? Без комментариев

Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать ситуацию с возможным уходом со своего пост.

Контракт Геркуса с клубом был подписан два года назад сроком на пять лет, таким образом соглашение действует еще 3 года.

Неделю назад Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил о разногласиях в подходах к развитию клуба и селекции с главным тренером команды Юрием Семиным. Заявления об отставке Геркус не писал, в РЖД попросили продолжить работу в рамках действующего договора. Впрочем, к уходу Геркуса в компании готовы.

"Без комментариев", – сказал Геркус.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 20:32
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12
(2)
№12 Написал: dimon-k (Сегодня, 22:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
не трясите пожалуйста команду, дайте спокойно к ЛЧ подготовиться
Регистрация: 28.04.2014 [жалоба]
№11 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:13) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ПУЛОвер
Цитата: Хитрый Лис
Ну-ну. Смородскую вернете?

Дык! В ЦКГ - родная для нее команда

уже доктор? - 100й ник?
Регистрация: 13.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: Босх Россия (Сегодня, 22:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Так еще весной, Орлов (питерский Гена) озвучил-что походу Геркуса поставят вместо Сарсании.
И Наезд Шпалыча-четко указывает ,на то,что Геркус свалит..а Шпалыч заранее свою позицию озвучил-для нового геркуса..что типа "я тоже буду иметь доляху от трансферов,я в авторитете".
Я думал вы понимаете все.что Геркус на 90% уже в Зените...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№9 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:59) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Ну-ну. Смородскую вернете?

Дык! В ЦКГ - родная для нее команда


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Loko_
Так что уж будьте объективны, привел к спортивным результатам команду в первую очередь главный тренер, и уж никак не "наравне."

Ну-ну. Смородскую вернете?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: Loko_ NN (Сегодня, 21:08) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: diego milito 22
Геркус привёл"Локомотив" наравне с Сёминым к золотым медалям

Все прошлое лето вел против Палыча аппаратную борьбу пытаясь его убрать после выполненной задачи и выигранного КР, искали тренеров со своим немцем спортдиром, фогеля уже "назначили" на замену при первых же пробуксовках в результате, но не дождались не единого шанса уволить тренера. При этом ни пресс-служба, ни Мещеряков, ни естественно Геркус Палыча не защищали и не опровергали слухи о его увольнении в 2017, вся команда на нервяке но тем не менее за Палыча игроки бились и побеждали, потому что он человек нормальный. Да, свои интересы отстаивает жестко, с людьми не церемонится, вся правда в глаза - зато честен и справедлив. И что он должен быть благодарен Геркусу за такое отношение в тяжелый период, когда не получалось? А Ари травму получил и вообще без напов тренера оставили, латал дыры в составе как мог, Чорлуки 7 месяцев не было, даже схему менял где опорник Баринов ЦЗ играл. Так что уж будьте объективны, привел к спортивным результатам команду в первую очередь главный тренер, и уж никак не "наравне."


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тыц тыц ай на нэ!
Регистрация: 9.03.2011 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:03) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Локоматив как был средоточием непонятных разборок в руководстве, так и остался. На Смородскую гнали, типа она воду мутит, а оно вона как, по любасу грызутся. Видать, чемпионские деньги поделить не могут, или полномочия. Команда не при чём, но клубу надо приобрести хоть какой солидности, а то будут как свиньи, раз в 16 лет выстреливать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: GPS (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (4)

А чего комментировать? По тапкам и в "Звенит"..))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№4 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:51) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Да пускай валит,найдут замену,в чемпионстве локо заслуга только Сёмина,хотя этот хочет приписать его себе.Вот Сёмина заменить тяжелее,так как он великий тренер,а этот слишком много на себя берёт.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 20:43) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: diego milito 22
Геркус привёл"Локомотив" наравне с Сёминым к золотым медалям

Скорей Семин привел,не смотря на Геркуса и прочую сволочь, которая ни в чем Семину не помогала. Он золото взял просто никакущим составом, а вот за состав - надо внематочно у данного геркуса спросить


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 20:40) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Геркус привёл"Локомотив" наравне с Сёминым к золотым медалям в чемпионате, его отставка наверняка, ослабит клуб.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 20:38) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Нету в РЖД воды - и кругом - одни жиды


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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