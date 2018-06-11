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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Илья Геркус: отставка? Без комментариев
Президент "Локомотива" Илья Геркус отказался комментировать ситуацию с возможным уходом со своего пост.
Контракт Геркуса с клубом был подписан два года назад сроком на пять лет, таким образом соглашение действует еще 3 года.
Неделю назад Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил о разногласиях в подходах к развитию клуба и селекции с главным тренером команды Юрием Семиным. Заявления об отставке Геркус не писал, в РЖД попросили продолжить работу в рамках действующего договора. Впрочем, к уходу Геркуса в компании готовы.
"Без комментариев", – сказал Геркус.
"Спорт-Экспресс"
Контракт Геркуса с клубом был подписан два года назад сроком на пять лет, таким образом соглашение действует еще 3 года.
Неделю назад Геркус на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым заявил о разногласиях в подходах к развитию клуба и селекции с главным тренером команды Юрием Семиным. Заявления об отставке Геркус не писал, в РЖД попросили продолжить работу в рамках действующего договора. Впрочем, к уходу Геркуса в компании готовы.
"Без комментариев", – сказал Геркус.
"Спорт-Экспресс"
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