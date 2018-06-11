Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4458
Mузыка 5721
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551

Новости партнеров

Анатолий Мещеряков: уход Геркуса из "Локомотива"? Я ничего не подписывал

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что Илья Геркус может покинуть пост президента московского клуба.

"Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 21:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.