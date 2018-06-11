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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Анатолий Мещеряков: уход Геркуса из "Локомотива"? Я ничего не подписывал
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что Илья Геркус может покинуть пост президента московского клуба.
"Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
"Не знаю, откуда появилась эта информация и откуда все это знают. Если кто-то что-то покинет, то я об этом буду знать и подпишу документ. Все знают, что кадровые документы подписываю я. А я ничего не подписывал", - цитирует Мещерякова "Чемпионат.сом".
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