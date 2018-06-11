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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своём отпуске.
"На время отдыха мы переобулись в волейбольную команду. О нашей волейбольной банде, которая смела всех на своем пути, теперь будут слагать легенды! А вообще ни одна волна не смоет нашу дружбу! Спасибо за отдых, парни! Отпуск окончен, пора надевать бутсы", - написал Глушаков в своём "инстаграме".
"На время отдыха мы переобулись в волейбольную команду. О нашей волейбольной банде, которая смела всех на своем пути, теперь будут слагать легенды! А вообще ни одна волна не смоет нашу дружбу! Спасибо за отдых, парни! Отпуск окончен, пора надевать бутсы", - написал Глушаков в своём "инстаграме".
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