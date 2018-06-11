Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своём отпуске."На время отдыха мы переобулись в волейбольную команду. О нашей волейбольной банде, которая смела всех на своем пути, теперь будут слагать легенды! А вообще ни одна волна не смоет нашу дружбу! Спасибо за отдых, парни! Отпуск окончен, пора надевать бутсы", - написал Глушаков в своём "инстаграме".