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Денис Глушаков: отпуск окончен, пора надевать бутсы

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своём отпуске.

"На время отдыха мы переобулись в волейбольную команду. О нашей волейбольной банде, которая смела всех на своем пути, теперь будут слагать легенды! А вообще ни одна волна не смоет нашу дружбу! Спасибо за отдых, парни! Отпуск окончен, пора надевать бутсы", - написал Глушаков в своём "инстаграме".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:43
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№1 Написал: stainless (Сегодня, 22:50) #
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Болеет за:
ЦСКА
В оригинале этот свинопас написал Одевать бутсы и слОгать, вместо слагать. Спартаковец, куле там, правда на фото почему-то с Панченко и Шуниным, плюс Шишкин. laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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