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Генрих Мхитарян: мне предлагали бешеные деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян заявил, что его приглашал российский клуб, но он отказался.

- Почему, на ваш взгляд, в России уже долгое время не появляется игроков, способных украсить европейские клубы или стать центральной фигурой и лидером национальной сборной?

- Причин может быть множество. Плохая работа селекционеров, не слишком правильный менталитет футболистов, не слишком высокий уровень специалистов, работающих в клубах. Знаю клубы, в которых с игроками работают вообще не футбольные люди. Знаю игроков, которые видят в футболе только возможность хорошо заработать. А с таким отношением к футболу необходимость прогрессировать отпадает за ненадобностью. В этом, собственно, кроется глобальная проблема. Я бы тоже, наверное, мог остаться в Армении, зарабатывать свои пару долларов, жить в привычном окружении с родителями и родственниками и вообще не напрягаться, не мотаться по разным странам. Но у каждого человека, как мне кажется, должна быть мечта. Какая-то цель, к которой нужно стремиться. Футбол здесь не исключение. Если ты работаешь, если стараешься быть лучше и лучше, деньги никуда не денутся. Я никогда не играл в футбол ради заработка. Хотя когда был в "Шахтере", мне предлагали бешеные по тем временам деньги за то, чтобы я играл в чемпионате России. Я отказался. Сказал, что хочу играть в Европе, и деньги здесь не главное.

"Р-Спорт"
Теги: Мхитарян
Сегодня, 23:19
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