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Анатолий Мещеряков: братья Миранчуки нужны "Локомотиву"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков затронул тему трансферной политики клуба.

"Бюджет клуба достаточен для достойного выступления во всех турнирах, где он принимает участие. Об этом я уже говорил не один раз. В "Локомотиве" нет и не было отдельного бюджета на трансферы. Обсуждать какие-то гипотетические деньги на трансферы не представляется возможным, потому что у вас нет понимания, как устроен бюджет клуба.

Если в "Локомотиве" произойдет сделка по какому-то игроку, то все об этом узнают. У братьев Миранчук действующие контракты с клубом, и они нужны команде. Планов продать их у нас нет. Естественно, за исключением, если нам поступит предложение на 100 миллионов", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Мещеряков Миранчук Локомотив
Вчера, 23:29
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№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 02:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если только 100 млн. руб.. Постиснялся бы хоть!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
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