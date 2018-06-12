Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4464
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 55
Mузыка 5721
Юмор, анекдоты, байки 7714
Ситуация на юго-востоке Украины 119613
КБ-Гостевая 26739
Товарищеские матчи сборной России 10
Ростовские футбольные новости 551

Новости партнеров

"Краснодар" предложил 12 млн евро за полузащитника сборной Колумбии Хуана Кинтеро

Полузащитник "Ривер Плейт" и сборной Колумбии Хуан Кинтеро ,близок к переходу в "Краснодар", сообщает Radio Continental.

По информации источника, краснодарский клуб предложил за Кинтеро 12 млн евро.

Сам игрок намерен принять решение о своём будущем после чемпионата мира—2018.
Теги: Краснодар
Сегодня, 08:15
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.