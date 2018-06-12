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Анатолий Мещеряков: продадим Миранчуков только за 100 млн

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что "Зенит" сделал московскому клубу предложение о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

"У Миранчуков действующие контракты с клубом, и они нужны команде. Планов продать их у нас нет. Естественно, за исключением ситуации, если нам поступит предложение в 100 млн", цитирует Мещерякова Спорт-Экспресс
Теги: Локомотив
Сегодня, 08:57
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6
(1)
№6 Написал: casabl (Сегодня, 09:32) #
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Nastroenie,
сиди в своей жмеринке и не вякай.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Миранчуки только Зениту по карману.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Nastroenie Москва (Сегодня, 09:28) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Большие понты футбольных карликов с 70-го места рейтинга. В Рашке вообще нужно запретить футбол, ну или хотя-бы не называть "Футболом" то, во что там играют, дыбы не позорить самую популярную игру в Мире.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 09:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
100 млн рублей
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: borisshev Краснодар (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сказочный,порхающий по цветочкам,нюхающий какой-то подозрительную пыльцу с каких-то подозрительных растений имбецил
Регистрация: 24.01.2016 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 09:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сказочный.... Футболисты нормальные, но называть такие суммы.... Реал выходит ародешевил с отступными за Роналдо))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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