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Источник: "Интер" предложил за Промеса 47 млн евро

По информации Foot Mercato, "Интер" предложил "Спартаку" 47 млн евро за Квинси Промеса.

Московский клуб взял паузу для принятия решения.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Саутгемптона", "Тоттенхэма", "Ньюкасла" и "Ромы".
Сегодня, 09:50
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:53) #
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Вот и сказочке конец. Без Промеса мясо свалится вниз.


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