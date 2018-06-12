Последнее с форума:

Тема Сообщений
AC Milan 429
Juventus 276
Tottenham Hotspur FC 304
Chelsea FC 113
Manchester United 75
FC ARSENAL 53
LIVERPOOL FC 2533
Best of the Brits 467

Новости партнеров

"Спартак" сегодня проведёт переговоры с агентом Николы Катича

Младен Клискинич, агент защитника "Славен Белупо" Николы Катич а, сегодня проведёт переговоры о возможном переходе своего клиента в московский "Спартак".

21-летний Катич, также находится в сфере интересов шотландского клуба "Рейнджерс".

"Люди из" Рейнджерс" были в Хорватии три недели назад. Но также есть интерес со стороны московского" Спартака". Сейчас мы ждем подтверждения от" Славен Белупо", что клуб принял какое-то предложение. Пока этого не случится, нельзя ничего решать", — сказал агент.

Daily Mail
Теги: Спартак
Сегодня, 10:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: stainless (Сегодня, 11:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
И агент Катича перейдёт в спартак smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.