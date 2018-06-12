"Спартак" сегодня проведёт переговоры с агентом Николы Катича

Младен Клискинич, агент защитника "Славен Белупо" Николы Катич а, сегодня проведёт переговоры о возможном переходе своего клиента в московский "Спартак".21-летний Катич, также находится в сфере интересов шотландского клуба "Рейнджерс"."Люди из" Рейнджерс" были в Хорватии три недели назад. Но также есть интерес со стороны московского" Спартака". Сейчас мы ждем подтверждения от" Славен Белупо", что клуб принял какое-то предложение. Пока этого не случится, нельзя ничего решать", — сказал агент.