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"Локомотив" заплатит за возвращение Жемалетдинова 1,5 млн евро

Полузащитник "Рубина" Рифат Жемалетдинов близок к возвращению в "Локомотив".

Московский клуб выкупит 21-летнего футболиста за сумму отступных. По информации Чемпионата, она составляет 1,5 млн евро.

Железнодорожники уже отправили в адрес "Рубина" официальное уведомление. Сделка будет оформлена в ближайшее время
Теги: Жемалетдинов Локомотив Рубин
Сегодня, 13:46
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