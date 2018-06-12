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Педро Роша может быть арендован бразильским клубом "Крузейро"

Нападающий "Спартака" Педро Роша на правах аренды на один сезон может перейти в "Крузейро", сообщает издание ZeroHora.

В услугах 23-летнего бразильца заинтересован главный тренер "Крузейру" Мано Менезес.

В минувшем сезоне Роша провел 14 матчей в составе "Спартака", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Теги: Роша Спартак
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