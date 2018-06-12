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Агент: Педро Рошу хотят взять в аренду сразу девять бразильских команд

Агент нападающего "Спартака" Педро Роши Хэмилтон Бернард заявил, что на его клиента претендует множество клубов.

- Информация об интересе "Крузейро" к Роше правдива?

- Педро хотят взять в аренду сразу девять бразильских команд, "Крузейро" - одна из них. Но у нас пока нет ответа от "Спартака" - готовы ли там отпустить Рошу.

- Полетите в Москву на переговоры?

- В этом нет необходимости. Педро прибудет в Москву 15 июня и узнает позицию руководства клуба.

- Если "Спартак" говорит "да", вы подбираете вариант в Бразилии?

- Да. Ведь Педро интересуются гранды вроде "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Гремио".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 21:06
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17
(1)
№17 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:54) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
У нас-то играют они и в ФНЛ и в РФПЛ,

ГДЕ ГДЕ ИГРАЮТ
ТЫ ФАКТЫ ПРИВОДИ
КТО ИГРАЕТ
ГДЕ ВАШ МЕССИ ТАРАСОВСКИЙ ДАВЫДОФФФ
ГДЕ АНАНИДЗА
ГДЕ ДРУГИЕ

ЭТО ПЕРВОЕ
ВТОРОЕ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ОСНОВНОЙ КОМАНДЕ А НЕ КАК НЕ О ФНЛ
И ТД

Цитата: ПУЛОвер
а вот у ослов писю черемисят

ну судя по таблице это вы на дудке волосянке играете
как и предидущие 16 лет)))))))))))))))

Цитата: ПУЛОвер
У нас-то играют

вот у вас то они как раз и не ИГРАЮТ)))


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 22:51) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в интервью итальянским СМИ поделился мнением о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, которого слухами связывают с возможным переходом в «Ювентус». Каррера в прошлом выступал за туринскую команду и входил в тренерский штаб «Ювентуса» под руководством Антонио Конте.

«Головин является очень хорошим футболистом. Он всё ещё молод, но уже играет в высшем дивизионе российского футбола три года и выступает за сборную России. У Александра есть все качества для того, чтобы стать топ-футболистом. Готов ли он к переезду в Италию и к переходу в «Ювентус»? Да, безусловно», — цитирует Карреру Juvenews.eu.
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:49) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
в отличие от ослов-нищебродов,

да только результат разный
таблица слева
нищеброды ВЫ*БЛИ ВАШЕ СТАДО СВИНЕЙ КАК КОТОВ ПОМОЙНЫХ


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:47) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM
кто реально играет

У нас-то играют они и в ФНЛ и в РФПЛ, а вот у ослов писю черемисят, пока на поле выносят мумию Игнашевича


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:46) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
От Кутепова до Бакаева. С Ростовым играл например Мамин, с чехами - Тимофеев... И это при том, что мы, в отличие от ослов-нищебродов, с составо

тупень еще раз
кто реально играет а не время от времени
т е постоянное место в ОСНОВНОМ СОСТАВЕ

Цитата: Е5 FC SM
Цитата: ПУЛОвер
От Кутепова до Бакаева. С Ростовым играл например Мамин, с чехами - Тимофеев... И это при том, что мы, в отличие от ослов-нищебродов, с составо

тупень еще раз
кто реально играет а не время от времени
т е постоянное место в ОСНОВНОМ СОСТАВЕ

Кутепов это недоразумение
которое не имеет постоянного места в составе
опережая тебя про сборную
поверь был бы джикия васин его туда бы не взяли
и поверь ваш усссатый физрук еще пожалеет о том что взял это дерево
какой мамин папин ))))))))))))
ты че несешь
а ну да желуди то еще не созрели


Цитата: ПУЛОвер
И это при том, что мы, в отличие от ослов-нищебродов, с составом проблем не имеем.

конечно епт не имеете
бензин в стране почти по 50 рублей


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:36) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stainless
ПУЛОвер,
Клоунесса, судя по их инстаграммам они так "бомжуют", как ты никогда даже в мечтах не жил laughing

Цитата: Blessing
они спецом скрывали его звёздность

Педроша себя ещё покажет в спартаке, как и Де Зеув laughing

Свиньи, подлые негодяи: когда чемпионат России страдает от нехватки звезд мирового уровня, эти красно-белые сволочи, вот уже полгода скрывают от нас такого великолепного игрока, за которым гоняется весь футбольный Свет Латинской Америки. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№11 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM
ну так ответь кто там из вашей такой замечательной молодежки играет

У нас-то? От Кутепова до Бакаева. С Ростовым играл например Мамин, с чехами - Тимофеев... И это при том, что мы, в отличие от ослов-нищебродов, с составом проблем не имеем.


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,
какой же ты идиот
новость про вашего игрока ты мелешь чушь какую то
че за 16 лет небытия так очко вам разворатили всее свербит


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№9 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 22:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ливерпуль»
А чего они не купят этого замечательного игрока, ни один из 9 клубов?
Жалко бабки. А мы все видели уже финт Гинера - продать за 11 лямов и взять обратно в аренду за 1 лям blush


--------------------
Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№8 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
ак в ЦКГ никто игроком не является. В

у нас то являются
это у вас команда проституток
правильный банер лохи вывесили
ну так ответь кто там из вашей такой замечательной молодежки играет


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Педроша себя ещё покажет в спартаке

Голый уже в Ювентусе? Один или с женой своей из вратарей команды? Она тоже все в Ювентус уезжала smile


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
кто вы

да что ты
и когда это он говорил


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№5 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Е5 FC SM
вернблум натхо и миланов не являются игроками ПФК ЦСКА

Так в ЦКГ никто игроком не является. Вам же голубой бегемот говорил, кто вы. Вы не клуб, а просто говно, и в клубе у вас - все говно smile


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 22:09) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
..а в это время бесхозный МУЛанов бомжует без клуба... Как и Верблюд с пеНатхо...

ты часом не хохол
все признаки на лицо
вернблум натхо и миланов не являются игроками ПФК ЦСКА
как говорится ощути разницу
дебилушка


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: stainless (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,
Клоунесса, судя по их инстаграммам они так "бомжуют", как ты никогда даже в мечтах не жил laughing

Цитата: Blessing
они спецом скрывали его звёздность

Педроша себя ещё покажет в спартаке, как и Де Зеув laughing
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:46) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Никуя себе, какая птица попалась в сети спартака, диво-дивное, чудо-чудное....!!!
Только вот не пойму, они спецом скрывали его звёздность, или приберегали для лучших времён?? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 21:13) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
..а в это время бесхозный МУЛанов бомжует без клуба... Как и Верблюд с пеНатхо...


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
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