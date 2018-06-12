Агент: Педро Рошу хотят взять в аренду сразу девять бразильских команд

Агент нападающего "Спартака" Педро Роши Хэмилтон Бернард заявил, что на его клиента претендует множество клубов.- Педро хотят взять в аренду сразу девять бразильских команд, "Крузейро" - одна из них. Но у нас пока нет ответа от "Спартака" - готовы ли там отпустить Рошу.- В этом нет необходимости. Педро прибудет в Москву 15 июня и узнает позицию руководства клуба.- Да. Ведь Педро интересуются гранды вроде "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Гремио".