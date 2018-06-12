"Милан" будет следить за Алексеем Миранчуком на матче Россия – Саудовская Аравия

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Милана", сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport.Главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли собираются 14 июня посетить матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы увидеть игру 22-летнего футболиста.