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"Милан" будет следить за Алексеем Миранчуком на матче Россия – Саудовская Аравия

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук попал в сферу интересов "Милана", сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Corriere dello Sport.

Главный тренер итальянской команды Дженнаро Гаттузо и спортивный директор клуба Массимилиано Мирабелли собираются 14 июня посетить матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, чтобы увидеть игру 22-летнего футболиста.

Sports.ru
Теги: Миранчук Милан Локомотив Трансферы
Вчера, 22:47
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№3 Написал: Daniel Amokachi (Вчера, 23:46) #
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А за Черчесовым кто будет следить?))
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Вчера, 23:38) #
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В Италии пошла мода на русских футболистов.А я верю,что может быть спрос на наших футболистов.Просто иногда цены на них завышеныСейчас клубы назначают слишком высокую цену на росийских футболистов:купят дорого - хорошо.Не купят самим пригодится.Если раньше в начале 90 х любой более менее приличный футболист объявлялся- то сразу за границу.Естественно наши менеджеры и президенты не умели торговаться-сколько платили,за столько и отдавали,благо футболисты сами за кордон рвались,еще и агенты способствовали.У нас же как ситуация стабилизировалось хорошие футболисты перестали уезжать,но у нас они не выходили на уровень ведущих чемпионатов.Теперь кризисс коснулся футбола и молодым футболистам(Головин,Миранчуки,Кузяев)могут предлагать за границей хорошие зарплаты.К тому же как я понимаю,что Головин,что Миранчуки плотно на контракте не сидят и более менее свободн,в отличии от Дзагоева в свое время.Который,я думаю,если б уехал,то до сих пор бы играл ,а не лечился бы постоянно.Поэтому говорить,что это поколение хуже поколения Мостового,Карпина,Шалимова и др. я бы не стал.Тот же Акинфеев,Дзагоев,Кокоша,Смолов.Дзюба.Просто те уезжали в первый попавший клуб.А эти перебирают харчами.
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:12) #
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Слухи!слухи! Слухи-))
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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