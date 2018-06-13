18-летний защитник "Тюмени" перешел в "Спартак"

Директор "Тюмени" Александр Попов заявил, что защитник команды Павел Маслов перешел в "Спартак"."Маслов уже подписал контракт с красно-белыми, мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной "Спартак" или за вторую команду в ФНЛ? Этого уже я не знаю", – сказал Попов.Маслову, который дебютировал за "Тюмень" в 15-летнем возрасте, в апреле исполнилось 18 лет. В минувшем первенстве ФНЛ он сыграл 29 матчей.