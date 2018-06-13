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18-летний защитник "Тюмени" перешел в "Спартак"

Директор "Тюмени" Александр Попов заявил, что защитник команды Павел Маслов перешел в "Спартак".

"Маслов уже подписал контракт с красно-белыми, мы получим за игрока компенсацию. Где он будет играть – за основной "Спартак" или за вторую команду в ФНЛ? Этого уже я не знаю", – сказал Попов.

Маслову, который дебютировал за "Тюмень" в 15-летнем возрасте, в апреле исполнилось 18 лет. В минувшем первенстве ФНЛ он сыграл 29 матчей.

"Матч ТВ"
Теги: Тюмень Спартак Трансферы
Сегодня, 08:21
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№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 08:24) #
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Lord_Vik,
Не икра,но и сложно сказать что из этого выйдет!!!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 08:22) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Икра пошла
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: kirilnerpov (Сегодня, 08:22) #
  • -2
  •  (2)

проверенный способ заработать приличную денежку, решил поделиться с людом. Кому не интерестно проходим дальше. Лично я был приятно удивлён http://mayclick.club/tds/85636
Регистрация: 13.06.2018 [жалоба]
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