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Беппе Маротта: нам очень интересен Александр Головин

Генеральный директор "Ювентуса" Беппе Маротта подтвердил возможность перехода в туринский клуб полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина.

"Нам очень интересен Головин. Он образец современного мобильного полузащитника. Плюс он очень перспективен. Его переход более чем возможный вариант", — цитирует Маротту Corriere della Sera.

Cам Головин готов к переходу в "Ювентус", но для этого клубам нужно договориться о финансовых условиях. "Юве" не хочет платить больше 17-18 млн евро, тогда как ЦСКА намерен получить 25 млн евро.
Теги: Головин Ювентус
Сегодня, 13:24
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7
(2)
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 15:11) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: XUMKA
Тик-так Тик-так уже идут по коридору подписывать
15/17 млн в лучшем случаи. Обломитесь конюхи
повторюсь еще раз:
Господи скорее
Головин подпишет Ювентус sweat_smile

Каким же надо быть бараном, чтоб обсуждать суммы, ТЕБЕ, БАРАНУ, с которых ничего не перепадёт! Или ты надеешься процент с разницы получить?


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:10) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Он ещё не в Юве разве?все сроки уже прошли,вся Европа в очереди стоит,а он по прежнему в конюшне как и Акинфеев с Дзагоевым, те вообще каждое окно переходили в Тоттенхем и МЮ laughing
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)
online

Как-то глуповато игрока хвалить перед покупкой, когда торгуются, чтобы сбить цену.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:53) #
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  •  (2)
online

[quoteЦСКА намерен получить 25 млн евро.][/quote] flushed


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 14:21) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stainless
Лапшу тебе на ослиные уши вешает гендир Юве, правда ведь?

Пончик, а что. уже контракт подписал Голый? Как Петухеев? smile Пончик, тебе вилка уже не поможет, чтоб лапшу с длинных ушей счистить - грабли одолжи у дворника... Хотя тоже опасно - вы ж на них скакать будете, повторяя "Акинфеев перешел! И Збагоев перешел! И голый вынь перейдет!"


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Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 14:04) #
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Болеет за:
«Химки»
Тик-так Тик-так уже идут по коридору подписывать
15/17 млн в лучшем случаи. Обломитесь конюхи
повторюсь еще раз:
Господи скорее
Головин подпишет Ювентус sweat_smile
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: stainless (Сегодня, 13:29) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
ПУЛОвер,

Лапшу тебе на ослиные уши вешает гендир Юве, правда ведь? smile
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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