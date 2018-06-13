Сергей Томоров возглавит "Уфу"

Сергей Томаров назначен на пост главного тренера "Уфы" .Контракт со специалистом рассчитан на три года, сообщает официальный сайт уфимской команды.Томаров работает в структуре башкирского клуба с 2011 года и в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера основной команды.