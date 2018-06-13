Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119620
Политика и события в стране и мире 4508
КБ-Гостевая 26748
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 58
Mузыка 5720
Угадываем игроков 18335
AC Milan 429
Juventus 275

Новости партнеров

Сергей Томоров возглавит "Уфу"

Сергей Томаров назначен на пост главного тренера "Уфы" .

Контракт со специалистом рассчитан на три года, сообщает официальный сайт уфимской команды.

Томаров работает в структуре башкирского клуба с 2011 года и в прошлом сезоне занимал пост старшего тренера основной команды.

ФК Уфа
Теги: Уфа
Сегодня, 14:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Определитесь уже, ТомОров, или ТомАров.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.