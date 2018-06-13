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Бюджет ЦСКА на следующий сезон составит $65-70 млн

Бюджет московского ЦСКА на сезон 2018/19 составит $65—70 млн, заявил президент армейцев Евгений Гинер.

"Бюджет футбольного клуба сильно не изменится и составит $65—70 млн. Думаю, по бюджету мы в районе восьмого — десятого места", - цитирует Гинера RNS.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 17:13
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(1)
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: XUMKA
Цитата: Пивовед


Головин , похоже, с Ювентусом договорился!

смешно, а Юве знает ?


Пишут, что однозначно..



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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:34) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бюджет может и не изменится,а вот состав изменится
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:33) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Этот бюджет явно без доп. заработков, как участие в ЛЧ и все что клуб сам заработает.
На эти деньги можно только клуб содержать + зарплаты всемплатить, игрокам и персоналу.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:32) #
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Пивовед


Головин , похоже, с Ювентусом договорился!

смешно, а Юве знает ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:20) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Админы, новостники- что спите ?

там Головин , похоже, с Ювентусом договорился, а Витинью в Бразилии видеть хотят !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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