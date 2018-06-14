Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4533
Ситуация на юго-востоке Украины 119623
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 64
Mузыка 5723
КБ-Гостевая 26749
Угадываем игроков 18336
кто чо любит пажрать? 3195
AC Milan 429

Новости партнеров

"ТНС энерго" стала титульным спонсором "Ростова"

Титульным спонсором "Ростова" в первой половине следующего сезона будет компания "ТНС Энерго Ростов-на-Дону", сообщает РБК

Сделка оценивается в 59 миллионов рублей, соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

По договору, рассчитанному с 29 июля по 10 декабря 2018 года, игроки "Ростова" обязаны сыграть в 10 матчах РФПЛ в сезоне 2018/19 с символикой спонсора на форме.
Теги: Ростов
Сегодня, 11:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если по суду с ФК "Ростов" после 03.07.2018 взыщут 155 млн.руб. то эти 59 млн. просто крохи.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.