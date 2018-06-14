"Зенит" вышел из отпуска и начинает подготовку к новому сезону

14 июня основной состав "Зенита" вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2018/19.Сегодня первая группа игроков отправилась в международный медицинский центр "СОГАЗ" для прохождения традиционного летнего медосмотра.С 17 по 29 июня сине-бело-голубые проведут первые сборы в австрийском Миттерзилле.