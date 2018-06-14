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Рашид Рахимов: интереса из-за рубежа было достаточно

Бывший главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал о зарубежных вариантах работы, которые у него были.

"Интереса из-за рубежа было достаточно. Были два немецких клуба второй Бундеслиги. В то время, когда я еще был в Грозном, зимой был интерес одного из швейцарских клубов. Сейчас я очень долго вел переговоры с "Аустрией", в которой провел очень много лет в рамках игровой карьеры. Мы трижды встречались, уже обо всем договорились, но потом было принято решение в пользу другого кандидата, который согласился прийти на других условиях", - цитирует Рахимова Sport24.
Теги: Рахимов
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