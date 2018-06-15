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Московское "Динамо" вышло из отпуска

Московское "Динамо" сегодня начинает подготовку к новому сезону.

Игроки начали проходить медосмотр, информирует пресс-служба клуба.

У бело-голубых запланировано два зарубежных сбора, место и время которых станет известно позже.
Теги: Динамо
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