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Артем Дзюба: после ЧМ вернусь в "Зенит", у меня долгий контракт
Форвард "Зенита" Артем Дзюба, проведший вторую часть сезона-2017/18 в аренде в "Арсенале", высказался о себе и петербургском клубе.
"У меня долгий контракт. После чемпионата мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером [Сергеем Семаком]. А дальше будем решать.
В Тулу я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть", – цитирует Дзюбу Спорт-Экспресс.
"У меня долгий контракт. После чемпионата мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером [Сергеем Семаком]. А дальше будем решать.
В Тулу я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть", – цитирует Дзюбу Спорт-Экспресс.
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