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Новости партнеров

Артем Дзюба: после ЧМ вернусь в "Зенит", у меня долгий контракт

Форвард "Зенита" Артем Дзюба, проведший вторую часть сезона-2017/18 в аренде в "Арсенале", высказался о себе и петербургском клубе.

"У меня долгий контракт. После чемпионата мира вернусь в "Зенит". Поговорим с главным тренером [Сергеем Семаком]. А дальше будем решать.

В Тулу я поехал, чтобы попасть в сборную. Меня не было в сборной год, это долгий срок. Месяц тренировался, чтобы доказать, что я достоин здесь быть", – цитирует Дзюбу Спорт-Экспресс.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 12:09
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12
(5)
№12 Написал: grisha (Сегодня, 13:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это хорошо
Осталось найти тренера
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№11 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lord_Vik
не надо переоценивать голы Дзюбы в том сезоне.
Там была треха абсолютно мертвой Томи.

Ага... А остальные ему "Хульк" помогал, да? Ну, написал не подумавши - признай, а не ищи еще более глупых отмазок.


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№10 Написал: Sever8689 Владимир (Сегодня, 13:21) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба если ты будешь тренироваться месяц в году то Тула тебе за счастье,ну и придурок .
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Looka
лупость сказал. Сезон 2013-14 - аренда из "Спартака" в "Ростов". За сезон - 17 голов (лучше только Думбия в том сезоне, из россиян - абсолютно лучший бомбардир). И "Хулька" в "Ростове" не было!

не надо переоценивать голы Дзюбы в том сезоне.
Там была треха абсолютно мертвой Томи.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 13:07) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Lord_Vik
Дзюба без Хулька - деньги на ветер.

Глупость сказал. Сезон 2013-14 - аренда из "Спартака" в "Ростов". За сезон - 17 голов (лучше только Думбия в том сезоне, из россиян - абсолютно лучший бомбардир). И "Хулька" в "Ростове" не было!
Молодец, Артем!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№7 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Чипурило иди в спартак !! stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№6 Написал: grisha (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lord_Vik
Был у вас Шатов и чего?

Только кретины называли Шатова игроком - а Дзюба всегда будет игроком, у него адреналин
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Даже не сомневался в нем. Радовался его "тому-самому" голу за "Арсенал", вчера был рад, что снова себя проявил.
Если под Дзюбой будет сыгранный с ним плеймейкер, то он будет закалачивать полтора десятка голов за сезон стабильно.

Ага. Был у вас Шатов и чего?
Дзюба без Хулька - деньги на ветер.
Взашей его зимой выгоните опять в Тулу.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Черный Лис (Сегодня, 12:54) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yanus0407
Болельщики его не примут.....зря возвращается.

Говори за себя
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 12:44) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Болельщики его не примут.....зря возвращается.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (11)

Даже не сомневался в нем. Радовался его "тому-самому" голу за "Арсенал", вчера был рад, что снова себя проявил.
Если под Дзюбой будет сыгранный с ним плеймейкер, то он будет закалачивать полтора десятка голов за сезон стабильно.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:26) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Вираж одобряэ laughing
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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