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Леандро Паредесом интересуется "Сампдория"

"Сампдория" заинтересована в приобретении полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает La Repubblica.

По данным издания, 23-летний игрок выразил желание вернуться в Италию, где ранее выступал в составе "Ромы", и обратился с просьбой к руководству петербургского клуба о трансфере.

Отмечается, что "Зенит" требует за Паредеса € 23 млн, однако «Сампдория» рассчитывает на снижение цены.
Теги: Паредес Сампдория
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