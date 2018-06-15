Бирюков, Симутенков, Тимощук и Низелик войдут в штаб Семака в "Зените"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак назвал имена специалистов, которые войдут в его тренерский штаб.Ассистентами Семака станут Александр Низелик, ранее работавший в "Уфе", а также Игорь Симутенков и Анатолий Тимощук, ранее работавшие с предыдущим тренером "Зенита". Голкиперов также продолжит тренировать Михаил Бирюков.За физическую подготовку в новом штабе будут отвечать Иван Карминати и Андреа Сканавино. Аналитической работой займутся Максим Гайдовский, Александр Попович и Василий Галямин.Новым главным врачом команды назначен Михаил Гришин. Ему будут помогать Владимир Хайтин, Павел Плешков, Павел Скорик, Александр Рязанцев, Андрей Цветков, Исаак Серрано и Мария Бурова (тоже работала в «Уфе»).Начальник команды – Евгений Кошелев. В административный штаб также вошли Илья Писарский, Юрий Гусаков, Антон Костровский и Алексей Фролов.