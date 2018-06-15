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Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде 22-летнего бразильского защитника Родриго Бекао

Бразильское издание Bahia Not?cias утверждает, что московский ЦСКА возьмет в годичную аренду центрального защитника бразильского клуба "Байа" Родриго Бекао.

22-летний футболист в 2018 году из-за травмы принял участие только в пяти матчах своей команды.
Теги: ЦСКА
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