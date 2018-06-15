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Новости партнеров

ЦСКА объявил об уходе Ахмеда Мусы

15 июня истекло соглашение ЦСКА и "Лестера" о арендном соглашение нападающего Ахмеда Мусы.

Муса, вернувшийся в ЦСКА минувшей зимой, во второй половине сезона-2017/18 сыграл за столичную команду 16 матчей, забил семь мячей и помог красно-синим завоевать очередную путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.

ПФК ЦСКА
Теги: Муса ЦСКА
Сегодня, 18:04
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(2)
№10 Написал: Костя Сардинов (Сегодня, 20:00) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:41) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну какая это новость? Ведь известно было еще во время сезона и болельщикам и руководству,зачем раздувать страсти между разнопоклонниками.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№8 Написал: Antip7 (Сегодня, 19:11) #
  • 0
  •  (0)
online

А и Б сидели на трубе..
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 19:05) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если ещё и Головин свалит, то в пору говорить о том, а кто вообще остался в конюшне?


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: tantara002 (Сегодня, 18:45) #
  • -8
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Цитата: Faraon
Сашко негодует

Как карась на траве ртом воздух хватает !
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 18:35) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
аминь
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: Faraon (Сегодня, 18:17) #
  • -6
  •  (10)

Сашко негодует
Регистрация: 22.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 18:10) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Окончание аренды - это главная новость?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:09) #
  • +8
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
спасибо ему за этот отрезок.смог его Гончаренко встряхнуть и много пользы в итоге принес
очень будет его не хватать(


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:09) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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