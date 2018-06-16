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Иван Темников продлил контракт с "Динамо"

Московское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Иваном Темниковым, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Новый контракт с 29-летним игроком рассчитан на два года. Срок прежнего договора истекал этим летом.

"Я рад подписать новый контракт с "Динамо" — клубом, который за эти два года стал для меня родным. Готов сражаться за место в составе, горю желанием приносить пользу команде и решать с ней вместе самые амбициозные задачи!

Послезавтра начинается наш первый сбор, еду на него с большим воодушевлением", — рассказал Темников.
Теги: Темников Динамо
Сегодня, 08:23
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