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Официально: матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде

ЦСКА и "Локомотив" сыграют в матче за Суперкубок России пройдет 27 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что игру могут перенести в Химки.

РФПЛ
Теги: Суперкубок России ЦСКА Локомотив
Сегодня, 09:22
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Слава Богу, разум восторжествовал
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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