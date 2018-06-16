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"Ахмат" арендовал Магомеда Мусалова

Как сообщает официальный сайт ФК "Ахмат", клуб арендовал защитника "Анжи" Магомеда Мусалова с опцией выкупа.

"Рад подписанию контракта с "Ахматом", быть частью этой команды большая честь, надеюсь принести максимум пользы. "Ахмат" – сила!" – заявил Мусалов после подписания контракта.

В сезоне-2017/18 РФПЛ Мусалов провел за "Анжи" 13 матчей, но не был отмечен в результативных действиях.
Теги: Ахмат
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