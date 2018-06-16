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Григорий Иванов: присмотрел для "Урала" Кавани и Суареса, но боюсь они нам не по карману

Президент "Урала" Григорий Иванов пошутил, что присмотрел для клуба нападающих сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Луиса Суареса.

"Смотрели на Кавани и Суареса - добротные ребята. Но боюсь такие трансферы нам не по карману", - сказал Иванов.

Р-Спорт
Теги: Урал Кавани Суарес
Сегодня, 11:03
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№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:12) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
других просто не знал из составов.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:11) #
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  •  (1)

Вчера ещё Роналду был неожиданно хорош
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
шутки уровня петросяна


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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