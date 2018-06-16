Григорий Иванов: присмотрел для "Урала" Кавани и Суареса, но боюсь они нам не по карману

Президент "Урала" Григорий Иванов пошутил, что присмотрел для клуба нападающих сборной Уругвая Эдинсона Кавани и Луиса Суареса."Смотрели на Кавани и Суареса - добротные ребята. Но боюсь такие трансферы нам не по карману", - сказал Иванов.