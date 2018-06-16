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ВФСО "Динамо" подало на Александра Ташаева в суд

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева.

Это связано с переговорами игрока со "Спартаком" в обход клуба.

Судебное заседание состоится 1 августа.

Спорт-Экспресс
Теги: Ташаев Динамо
Сегодня, 13:41
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12
(4)
№12 Написал: паровоз (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Батька,
ну, так и надо было выкупать по-тихому, а не писать на увольнение!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№11 Написал: valeur Смоленск (Сегодня, 15:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Вот такие клубы, как московский пищевик и развращают наших футболистов... Ну, что со свиней спрашивать...
Регистрация: 29.09.2012 [жалоба]
№10 Написал: Батька (Сегодня, 15:17) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: паровоз
Цитата: Lord_Vik
Цитата: паровоз
у Ташаева контракт до 30 июня 2020 года - приходите с 1 января 2020 года!

Ташаев выкупил свой контракт и написал заяву на увольнение

Цитата: spartak-higway
паровоз,
У Ташаева отступные 1,5 мл.,вот с ними и придем...

вы не имели права вести переговоры!

Бред какой то несёшь ты ....игрок может свой контракт выкупить ...как выкупил Неймар у барсы и перешёл в ПСЖ ...и таких примеров масса
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Динамо» М
Спекулянты бензином никак не успокоятся --вам чего мазутных игроков не хватает?? Какой вы на куй Спартак?? Мазутодизельнефтьсвинпром епаный...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№8 Написал: паровоз (Сегодня, 15:05) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Lord_Vik
Цитата: паровоз
у Ташаева контракт до 30 июня 2020 года - приходите с 1 января 2020 года!

Ташаев выкупил свой контракт и написал заяву на увольнение

Цитата: spartak-higway
паровоз,
У Ташаева отступные 1,5 мл.,вот с ними и придем...

вы не имели права вести переговоры!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№7 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
паровоз,
У Ташаева отступные 1,5 мл.,вот с ними и придем...


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:43) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: паровоз
у Ташаева контракт до 30 июня 2020 года - приходите с 1 января 2020 года!

Ташаев выкупил свой контракт и написал заяву на увольнение
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
у Ташаева контракт до 30 июня 2020 года - приходите с 1 января 2020 года!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: Футбол наше все (Сегодня, 14:05) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Физкультурники из динамо дуйте в кфк.
Регистрация: 3.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 14:03) #
  • +6
  •  (12)

Динамо хоть с кем-то может по человечески разойтись?


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (5)
online

Разве он не становится в скором времени свободным агентом? Если да,то он за полгода до окончания контракта имеет право на переговоры с любым клубом.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: jeck324 (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
мусарня знает толк в исках


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
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