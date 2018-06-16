ВФСО "Динамо" подало на Александра Ташаева в суд

Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы в отношении полузащитника команды Александра Ташаева.Это связано с переговорами игрока со "Спартаком" в обход клуба.Судебное заседание состоится 1 августа.