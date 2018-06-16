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Источник: "Зенит" предложил "Лестеру" за Ахмеда Мусу 8 млн евро

Петербургский "Зенит" хочет видеть в своих рядах нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу.

Как утверждает турецкое издание Ahaber, питерцы уже связывались с "Лестером" и предлагали за футболиста 8 миллионов евро, но "Лестер" не устроило это предложение.

Ранее стало известно, что предложение "Лестеру" по покупке 25-летнего нигерийцы уже сделал турецкий "Галатасарай".
Теги: Муса Зенит
Сегодня, 13:56
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(1)
№21 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:21) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Баян! Трехрядная гармонь! grinning
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№20 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
А как же бревно? Он так старался, а его опять в арсенал?((
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№19 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:59) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Юлий Цезарь
У Мусы же цвет кожи не модный?

Ты прав, отстой blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№18 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
tiki,
Да про историю знаю, но там реально спартак убрали в низшую Лигу, а Зенит сделали питерским в Единой лиге ВТБ. Спорт директор их живёт в доме соседнем, экс-армеец кстати)

да я просто сам в Люберцах живу и тут эту тему очень долго мусолили...просто Спартак Спартаком, а именно Зенит - это Триумф...хотя не очень красиво было у подмосковного города отжимать довольно таки успешную команду.Так то тут тоже есть Спартак (если он еще жив), но Триумф был тут стимулом к спорту.Даже вход на матчи делали бесплатным.А теперь спортивный комплекс то есть, а команды нет..да, там есть всякие танцы, гимнастика, но ходили именно на Триумф туда. и повторюсь..перевезли готовый довольно успешный состав даже для еврокубков. Почему было не создать команду с нуля (при возможностях того же газпрома), а не увозить из другого города


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№17 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 14:55) #
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У Мусы же цвет кожи не модный? smiley
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№16 Написал: stainless (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Да про историю знаю, но там реально спартак убрали в низшую Лигу, а Зенит сделали питерским в Единой лиге ВТБ. Спорт директор их живёт в доме соседнем, экс-армеец кстати)
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:50) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
tiki,
Ты гонишь, в Питере был баскетбольным спартак, но его закрыли и сделали Зенит

не гоню, почитай на досуге что такое БК Зенит.Откуда там ноги растут


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: stainless (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
tiki,
Ты гонишь, в Питере был баскетбольным спартак, но его закрыли и сделали Зенит
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:45) #
  • +5
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: stainless
Хитрый Лис,
Тем не менее, в питерском баскетбольном Зените уже есть пара негров flushed

да уж, но объективности ради стоит отметить что этот зенит по сути к питеру никакого отношения не имеет. это как Динамо СПб в Сочи. Это бывший БК Триумф Люберцы.
а до этого еще в каких то подмосковных городах базировались вроде как...просто довольно таки успешную команду нашей лиги перевезли в другой город


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вираж одобряэ satisfied
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№10 Написал: miktar (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (6)

зенёк хотел созорничать,
решил с Мусы состав начать


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ditrih
утка. сильно загорелый)


Таки да, фашисты негров не берут.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:31) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: паровоз
утка или крушение устоев?


крушение уток.
суднО *Зенит* идёт ко дну.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Ditrih (Сегодня, 14:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
утка. сильно загорелый)
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Там Дзюба языком болтает
Зениту Шатов забивает
Там вопли Виража, вой ветра
Там не хватает только негра.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: паровоз (Сегодня, 14:23) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
утка или крушение устоев?
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: stainless (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Хитрый Лис,
Тем не менее, в питерском баскетбольном Зените уже есть пара негров flushed
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№3 Написал: vvSpartak (Сегодня, 14:00) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый ход, типо не расисты, но предложил и приобрёл это разные вещи


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Из Турции конечно виднее))
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:57) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Лютый пи3дёж
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
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