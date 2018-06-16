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Автогол как приговор
Автогол как приговор
Вчера, 22:43
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Сборная Ирана – первая команда с 1966 года, забившая в матче ЧМ, не нанеся ни одного удара за тайм (5)
Вчера, 22:05
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Мбарк Буссуфа: "Крестовский" - один из лучших стадионов, на которых мне приходилось играть
Источник: "Зенит" предложил "Лестеру" за Ахмеда Мусу 8 млн евро
Петербургский "Зенит" хочет видеть в своих рядах нападающего "Лестера" Ахмеда Мусу.
Как утверждает турецкое издание Ahaber, питерцы уже связывались с "Лестером" и предлагали за футболиста 8 миллионов евро, но "Лестер" не устроило это предложение.
Ранее стало известно, что предложение "Лестеру" по покупке 25-летнего нигерийцы уже сделал турецкий "Галатасарай".
Как утверждает турецкое издание Ahaber, питерцы уже связывались с "Лестером" и предлагали за футболиста 8 миллионов евро, но "Лестер" не устроило это предложение.
Ранее стало известно, что предложение "Лестеру" по покупке 25-летнего нигерийцы уже сделал турецкий "Галатасарай".
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