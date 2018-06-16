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Власти Ростовской области ставят перед "Ростовом" задачу попасть в еврокубки в предстоящем сезоне

Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов выразил надежду, что игроки "Ростова" пробьются в еврокубки и сыграют на стадионе чемпионата мира-2018 "Ростов Арена".

"И игроки "Ростова", и сотрудники клуба обязательно посетят ряд матчей чемпионата мира. Это связано с тем, что "Ростов- Арена" станет домашней ареной "Ростова". На будущий сезон перед командой буду поставлены серьезные задачи, так что надеемся, что клуб будет играть не только в чемпионате России, но и сможет выйти в Лигу Европы или Лигу чемпионов", - цитирует Гуськова ТАСС.
Теги: Ростов
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