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Новости партнеров

"Урал" требует за Романа Емельянова 4 млн евро

По информации Чемпионата, "Урал" требует у московского "Спартака" 4 млн евро за Романа Емельянова.

Такая сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

"Спартак" твёрдо намерен приобрести игрока и попытается сбить цену.
Теги: Емельянов Урал Спартак
Сегодня, 16:00
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6
(1)
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А Джикию не за 3 взяли? видимо цены сейчас такие на паспорта
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:48) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Спекулянты бензином шустрят по всей РФПЛ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№4 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Меняем на Глушакова


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: voron (CSKA)
При таких запросах он до конца своего контракта будет играть за Урал

но вроде он не говорил что горит желанием сбежать в другой клуб)
плюс тут есть еще два аспекта, которые взаимосвязаны
если (1)
"Спартак" твёрдо намерен приобрести игрока
, то (2) купят за сумму в контракте, тем более что 4млн для Спартака совершенно не гигантская сумма


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
На Суареса копят?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:21) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
При таких запросах он до конца своего контракта будет играть за Урал
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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