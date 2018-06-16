Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров начнут сбор со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о перспективах в команде полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.- Да, конечно.- Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.