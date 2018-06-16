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Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров начнут сбор со "Спартаком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о перспективах в команде полузащитника Дениса Глушакова и защитника Дмитрия Комбарова.

- Глушаков и Комбаров начнут сбор вместе с командой?

- Да, конечно.

- Джикия?

- Он, кажется, и не переставал тренироваться! Будет готовиться к сезону вместе со всеми.

"Матч ТВ"
Теги: Глушаков Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 19:41
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№1 Написал: nevada007 (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это смешно!!!))) что за дурацкие вопросы?? Почему Глушаков и Комбаров не должны ехать на сборы??)) корреспонденты сами себе придумали какие-то проблемы в Спартаке, а теперь на Землю всё ни как не спустяться!
Регистрация: 27.05.2016 [жалоба]
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