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"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год (26)
"Ювентус" предлагает Головину 2 млн евро в год (26)
В "Барселоне" считают, что Александр Головин сможет заменить Бускетса
Прекрасное выступление полузащитника сборной России Александра Головина в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (гол и две результативные передачи) продемонстрировало миру возможности 22-летнего хавбека ЦСКА.
По информации Don Balon, игроком заинтересовалась "Барселона", где видят Головина заменой Серхио Бускетсу. Как сообщает источник, российский футболист стал темой обсуждения игроков "Барсы" в групповом чате в мессенджере WhatsApp. Многие игроки каталонцев были удивлены уровнем хавбека, игру которого они ранее никогда не видели, и считают, что у того есть все, чтобы выступать на самом высоком уровне.
Ранее сообщалось, что в своих рядах Головина хочет видеть "Ювентус", который предлагает ЦСКА за 22-летнего игрока 15 млн евро плюс бонусы. Армейцы считают эту сумму недостаточной и намерены заработать на трансфере футболиста не менее 25 млн евро.
Sport24
По информации Don Balon, игроком заинтересовалась "Барселона", где видят Головина заменой Серхио Бускетсу. Как сообщает источник, российский футболист стал темой обсуждения игроков "Барсы" в групповом чате в мессенджере WhatsApp. Многие игроки каталонцев были удивлены уровнем хавбека, игру которого они ранее никогда не видели, и считают, что у того есть все, чтобы выступать на самом высоком уровне.
Ранее сообщалось, что в своих рядах Головина хочет видеть "Ювентус", который предлагает ЦСКА за 22-летнего игрока 15 млн евро плюс бонусы. Армейцы считают эту сумму недостаточной и намерены заработать на трансфере футболиста не менее 25 млн евро.
Sport24
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