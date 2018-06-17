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В "Барселоне" считают, что Александр Головин сможет заменить Бускетса

Прекрасное выступление полузащитника сборной России Александра Головина в матче открытия ЧМ-2018 с Саудовской Аравией (гол и две результативные передачи) продемонстрировало миру возможности 22-летнего хавбека ЦСКА.

По информации Don Balon, игроком заинтересовалась "Барселона", где видят Головина заменой Серхио Бускетсу. Как сообщает источник, российский футболист стал темой обсуждения игроков "Барсы" в групповом чате в мессенджере WhatsApp. Многие игроки каталонцев были удивлены уровнем хавбека, игру которого они ранее никогда не видели, и считают, что у того есть все, чтобы выступать на самом высоком уровне.

Ранее сообщалось, что в своих рядах Головина хочет видеть "Ювентус", который предлагает ЦСКА за 22-летнего игрока 15 млн евро плюс бонусы. Армейцы считают эту сумму недостаточной и намерены заработать на трансфере футболиста не менее 25 млн евро.

Sport24
Теги: Головин Бускетс Барселона ЦСКА Трансферы
Сегодня, 15:01
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7
(1)
№7 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Да уж, парню лучше не смотреть в СМИ... Мало того, что спешат с утками, так еще и бред пишут... Интересно в какую больную голову пришла бы идея заменить опорника Бускетса на полузащитника с атакующим уклоном? Тем более, что Бускетс еще не один год пылить будет за Барсу
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№6 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (5)

Да блэт,дайте доиграть пацану чемпионат...
Завтра перегорит вы его с гуаном смешаете и сломаете. До ЧМ его никто не видел? Ведь играл в Европе.


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№5 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: GreatWhite999
Уборщица в Барселоне считает)....?)

тебе виднее что у вас там в общем чате вотсапа пишут
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№4 Написал: ANTON-NSK Новосибирск (Сегодня, 15:25) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Посмотрим что после матча с Уругваем писать будут)))))
Регистрация: 16.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:20) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Уборщица в Барселоне считает)....?)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:13) #
  • +5
  •  (11)

Ну сыграл нормально ...но какой бред СМИ пишут просто диву даёшься ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Не спешите...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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