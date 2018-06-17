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Юрий Сёмин: в РФПЛ нужно как можно быстрее внедрять систему видеоповторов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением по поводу использования видеоповторов на чемпионате мира – 2018.

"Я всё время говорил, что видеоповторы нужны. Тем более в нашем чемпионате. И внедрять их нужно как можно быстрее. Тогда будет объективность результата, помощь судьям, которые не всегда в состоянии определить и среагировать на определённые ситуации. Вчерашние матчи чемпионата мира – 2018 показали, что это правильное решение, которое приняла ФИФА. Поэтому нам нужно быстрее сделать это в нашем чемпионате", - цитирует Сёмина "Чемпионат.сом".
Теги: Семин Локомотив
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