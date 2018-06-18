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ЦСКА начал подготовку к сезону

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Австрию для прохождения тренировочного сбора.

Сообщается, что с основным составом отправились три полузащитника молодежки: Наяир Тикнизян, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов.

Официальный Твиттера ЦСКА
Теги: ЦСКА
Сегодня, 11:03
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(1)
№5 Написал: Михаил Варламов (Сегодня, 11:37) #
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online

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал---- http://wq.lt/wEhjy
Регистрация: 18.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:37) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Ростов»
А за ЦСКА, в этом сезоне, молодежный состав и будет играть. Разве что кого в аренду возьмут.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: елена сизова_2 (Сегодня, 11:27) #
  • -2
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№2 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 11:12) #
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Цитата: Marlboro131994
Ждём раскрытия новых талантов!

У Пухова хороший поставленный удар
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Ждём раскрытия новых талантов!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
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