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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Тренер сборной Южной Кореи: у игроков по четыре номера на футболке – это чтобы запутать шведов
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Вчера, 19:02
Ростовский губернатор планирует болеть за сборную Швейцарии в матче ЧМ-2018 с бразильцам
Ростовский губернатор планирует болеть за сборную Швейцарии в матче ЧМ-2018 с бразильцам
ЦСКА начал подготовку к сезону
Футболисты и тренерский штаб ЦСКА вылетели в Австрию для прохождения тренировочного сбора.
Сообщается, что с основным составом отправились три полузащитника молодежки: Наяир Тикнизян, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов.
Официальный Твиттера ЦСКА
Сообщается, что с основным составом отправились три полузащитника молодежки: Наяир Тикнизян, Виталий Жиронкин и Тимур Пухов.
Официальный Твиттера ЦСКА
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