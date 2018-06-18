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Сергей Семак провел первую тренировку в качестве главного тренера "Зенита"

"Зенит" в воскресенье приступил к работе на первом тренировочном сборе в Зальцбурге.

Перед началом вечернего занятия новый главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.

Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.

Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.

Официальный сайт "Зенита"
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 14:24
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(0)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:46) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
Плотный середнячок

Что ж вы набрали всего на три очка больше, чем середнячок?
Цитата: tantara002
о своему статусу и тренера подписал

Интересно, какой у вас был статус, когда вы взяли человека, который до вас никого не тренировал?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: strekall Руcь (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara002
За Зенит теперь можно быть спокойным !
Плотный середнячок по своему статусу и тренера подписал !!


Чья бы корова свинья мычала хрюкала laughing


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"Зенит"
"Бавария"
Регистрация: 19.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:42) #
  • -3
  •  (7)

За Зенит теперь можно быть спокойным !
Плотный середнячок по своему статусу и тренера подписал !!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
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