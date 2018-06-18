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Сергей Семак провел первую тренировку в качестве главного тренера "Зенита"
"Зенит" в воскресенье приступил к работе на первом тренировочном сборе в Зальцбурге.
Перед началом вечернего занятия новый главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.
Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.
Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.
Официальный сайт "Зенита"
Перед началом вечернего занятия новый главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак обратился к команде и представил ей тренерский штаб.
Футболисты тренировались в течение часа. Занятие началось с растяжки под руководством нового тренера по физподготовке Марии Буровой, продолжилось разминкой и беговой работой. Кроме того, игроки провели серию коротких квадратов.
Эмануэль Маммана и Александр Кокорин, которые продолжают восстанавливаться от травм, занимались по индивидуальным программам.
Официальный сайт "Зенита"
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