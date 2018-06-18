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Нобель Арустамян: если Сарри возглавит "Челси" - клуб попытается приобрести Головина

Комментатор и инсайдер Нобель Арустамян рассказал, куда может перейти полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин.

"Последнюю неделю или даже больше итальянские и российские СМИ сообщают, что Головин уже практически одной ногой в "Ювентусе".

Да, "Юве" его очень хочет приобрести и ведет огромную работу по этому трансферу. Уже несколько месяцев клуб контактирует с его агентом Олегом Артемовым на тему личного контракта. "Ювентус" спокоен на эту тему – контракт по сути согласован.

Но "Ювентус" пока не вступал в переговоры с ЦСКА, по одной простой причине – они жду момента, консультируются на российском рынке с агентами на тему того, какое предложение устроит ЦСКА.

ЦСКА пока не хочет продавать игрока. Чемпионат мира стартовал, и Головин сыграл замечательно в первом матче. ЦСКА понимает, что самое выгодное предложение может поступить из Англии.

К Головину есть интерес от "Челси". Это уже обсуждали владельцы клубов. Мы знаем, что между Евгением Гинером и Романом Абрамовичем хорошие, даже дружеские отношения. Главная проблема – отсутствие у "Челси" тренера.

Маурицио Сарри – давний поклонник Головина. Еще в мае и даже в апреле, когда были некоторые переговоры между "Наполи" и агентом Головина, Сарри дал добро на них. Если Сарри придет в "Челси", Головин будет близок к переходу в "Челси", – сказал Арустамян.

Секретные материалы с Нобелем Арустамяном
Теги: Челси Головин Сарри
Сегодня, 15:12
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