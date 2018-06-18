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Артур Нигматуллин провел первую тренировку в составе "Арсенала"

Вратарь Артур Нигматуллин провел первую тренировку в составе тульского "Арсенала".

"Артур Нигматуллин провел первую тренировку в составе ПФК "Арсенал", - сообщает пресс-служба клуба.
Теги: Нигматуллин Арсенал Тула
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