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"Краснодар" вышел из отпуска

Игроки ФК "Краснодар" вышли из отпуска, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня утром игроки собрались на учебно-тренировочной базе "Четук". Предсезонную подготовку команда начала с медицинского обследования, которое будет продолжаться два дня.

Спортсменов разделили на две группы — одна в понедельник сдавала медицинские тесты на базе, а другая отправилась на осмотр к врачам-специалистам в одну из городских клиник. Во вторник группы поменяются местами.
Теги: Краснодар
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