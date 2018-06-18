Артур Нигматуллин перешел в тульский "Арсенал"

Бывший вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин подписал контракт с тульским "Арсеналом".Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления ещё на сезон.В минувшем сезоне он провёл 29 матчей в чемпионате России, в которых пропустил 28 мячей.