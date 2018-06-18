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Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин назвал главные задачи перед командой в следующем сезоне.

"Главная задача - реабилитироваться за прошлый сезон. 5 место для "Зенита"... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле", – цитирует Кокорина пресс-служба петербургского клуба.
Теги: Кокорин Зенит Семак
Вчера, 23:39
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(5)
№12 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 00:56) #
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Болеет за:
«Химки»
Футбольный тренер и футболист,что абсолютно разные профессии это уже давно известно на практике..вот и здесь ,главный помощник в "Зените" у Семака по моему не звезда футбола Тимощук,а,Низелик,(не уверен правильно написал фамилию или нет)который был переводчиком у Спалетти в "Зените" а,потом в сборной у Капелло..он был помощником Семака и в Уфе",нет не как переводчик)..ну один переводчик уже есть в мировом футболе,который стал и мировым тренером))
Или сравнение футболистов Гончаренко и Слуцкого , с футболистами Онопко и Овчинникова.и Тренеров с теми же фамилиями..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№11 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 00:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
сверяйтесь с историческими документами

А, ну да.. Бакланы - это проделки длинной руки Кремля... Как и сосули...


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сунул Цзы
Цитата: Пивовед
Слава Удельной ! Газпрому Слава !

Хто не скаче, той баклан!


я попрошу - будьте точнее. сверяйтесь с историческими документами.

Хто НЕ скаче- той спартач.


тем временем

Лаз Урны понад усе.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 00:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Слава Удельной ! Газпрому Слава !

Хто не скаче, той баклан!
Запитерские херои-невмираком...


--------------------
Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 00:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Семак ПрийдЭ- Порадок Навэдэ !

СУГС ! Слава Удельной ! Газпрому Слава !

Молодец! Всегда знал что в тайне ты за нас.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 00:33) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Семак ПрийдЭ- Порадок Навэдэ !

СУГС ! Слава Удельной ! Газпрому Слава !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:14) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сунул Цзы
Цитата: Frankenstein
Первым делом вырежит таблицу

...умножения...

Это основа для работы в зените)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: сунул Цзы (Сегодня, 00:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Frankenstein
Первым делом вырежит таблицу

...умножения... И вперед - учится учиться и еше раз учиться, а потом лечиться. лечиться и снова лечиться


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 00:03) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
да уж ...наведёёёёёт!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Первым делом вырежит таблицу
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: ЧР Орёл (Вчера, 23:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
а там что, беспорядок был???
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: сунул Цзы (Вчера, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пистолет у тебя отнимет и Дзюбе кляп подарит? И Радимова заставит наконец прочитакть регламент? smile


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Только joss делится пополам - булка вправо, булка влево, а между ними - работа модератором
Регистрация: 17.06.2018 [жалоба]
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