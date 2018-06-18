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Александр Кокорин: Семак наведет порядок в "Зените"
Форвард "Зенита" Александр Кокорин назвал главные задачи перед командой в следующем сезоне.
"Главная задача - реабилитироваться за прошлый сезон. 5 место для "Зенита"... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле", – цитирует Кокорина пресс-служба петербургского клуба.
"Главная задача - реабилитироваться за прошлый сезон. 5 место для "Зенита"... Его можно было занять и с моей травмированной ногой. Верю, что Семак наведет порядок, разберется во всем, а мы будем помогать ему на поле", – цитирует Кокорина пресс-служба петербургского клуба.
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