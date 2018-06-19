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Агент Педро Роши: у нас есть предложения из Бразилии, но мой клиент будет ждать своего шанса в "Спартаке"

Хэмилтон Бернард, агент нападающего "Спартака" Педро Роши, прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда в Бразилию.

"К нам с предложениями обратились восемь бразильских клубов. Педро произвёл хорошее впечатление. Но он предпочитает ждать новых возможностей в "Спартаке". Он знает свой потенциал и верит в работу Массимо Карреры. Если существует вероятность его возвращения в Бразилию, то на данный момент она достаточно мала", — приводит слова Бернарда Radio Hincha.
Теги: Роша Спартак
Сегодня, 09:46
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№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Безусловно,шанс нужно дать Роше....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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